10.02.2020 (17:02)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели Урок мужества для тираспольских школьников

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели Урок мужества в школе №9 г. Тирасполь.

Урок мужества для школьников провёл начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков. В рамках мероприятия начальник ОГРВ ПРРМ передал в музей школы памятную доску с изображением сержанта Ткаченко Павла Викторовича, который погиб при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.

Ткаченко Павел Викторович проучился 9 лет в Тираспольской средней школе №9 и являлся выпускников 1998 года. Он также проходил службу в составе ОГРВ ПРРМ. Память о Павле Ткаченко в родной школе хранится и в экспонатах музейной экспозиции.

Указом Президента Российской Федерации сержант Ткаченко Павел Викторович посмертно удостоен ордена Мужества.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице