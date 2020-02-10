10.02.2020 (16:40)

Команда спецназа ВДВ, совершающая комбинированный марш-бросок, прибыла в Демянск

Команда отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск, совершающая комбинированный марш-бросок в честь 75-й годовщины Великой Победы и 90-летя со Дня образования ВДВ, прибыла в Демянск (Новгородская область).

По прибытии в населенный пункт был проведен торжественный митинг у памятника воинам 1-й маневренной и 204-й воздушно-десантных бригад, в котором приняли участие не только военнослужащие соединения, но и ветераны локальных конфликтов и воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Далее участники марш-броска отправились в Демянский центр культуры и досуга «Селигер», где провели концерт. После этого команда направилась на воинское захоронение, где покоятся узники Демянского лагеря смерти, погибшие в 1941-1945 гг., чтобы почтить память павших минутой молчания и возложить цветы.

В этот же день для участников комбинированного марш-броска была организована экскурсия в Демянский краеведческий музей.

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