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10.02.2020 (15:57)

Крылатая пехота совершила марш-бросок в город Осташков

В честь 75-летия Великой Победы и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск команда отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск совершила комбинированный марш-бросок и прибыла в город Осташков Тверской области.

С участием десантников, представителей администрации города, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и локальных конфликтов, а также воспитанников всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» был проведен комплекс мероприятий военно-патриотической направленности.

Возложением цветов к подножию городских мемориалов воинской славы делегация почтила память воинов погибших в годы Великой Отечественной войны. У городского Памятника Партизанам состоялся торжественный митинг с участием военнослужащих, ветеранов и юнармейцев.

Участники марш-броска дали концерт художественной самодеятельности в городском доме культуры Осташкова, а также посетили с экскурсией мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и Осташковский краеведческий музей.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска
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