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10.02.2020 (16:32)

Военнослужащие ЦВО отработали экстремальное вождение на гусеничной и колесной технике в Сибири

Военнослужащие соединений 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва, отработали экстремальное вождение на гусеничной и колёсной технике.

В ходе мероприятий военнослужащие совершили марш, протяженностью более 10 километров в условиях лесостепной и горной местности. На маршруте водители-механики танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2 и бронеавтомобилей «Тигр» преодолели естественные и искусственные препятствия, такие как противотанковый ров, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, подъемы, спуски и другие преграды.

Кроме этого, военнослужащие выполнили приемы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. На протяжении всего маршрута движения, для создания условий реального боя, применялись средства имитации.

К вождению боевых машин привлечено около 800 механиков-водителей, задействовано более 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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