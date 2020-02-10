10.02.2020 (16:02)

Ивановские десантники в рамках комбинированного марш-броска, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию со Дня образования ВДВ, достигли Вологды



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ивановские десантники в рамках комбинированного марш-броска, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию со Дня образования ВДВ, достигли Вологды

Костромские и Ивановские десантники, пройдя 420 километров из Иванова по маршруту комбинированного марш-броска, побывали в Костроме, Ярославле, Рыбинске и прибыли в Вологду.

В Вологде «крылатая пехота» присоединилась к Всероссийской акции «Лыжня России». Военнослужащие прошли дистанцию вместе с губернатором региона, представителями администрации города и юными вологжанами. Горожане горячо приветствовали участников комбинированного марш-броска.

Совместно с юнармейцами и представителями администрации Вологды десантники возложили цветы к Вечному огню.

В школе № 3 Вологды офицеры провели урок мужества с учащимися и жителями города, организовали выставку оружия, обмундирования и средств десантирования. Ансамбль Ивановского соединения ВДВ «Синева» выступил с концертной программой, а разведчики показали мастер-класс по владению приемами рукопашного боя. Повара отдельного батальона материального обеспечения приготовили армейскую кашу и витаминный чай на 300 человек менее чем за полчаса, тем самым подтвердив свою высокую квалификацию.

В свою очередь жители гости Вологды поблагодарили десантников из Иваново и Костромы за отлично проведенное мероприятие в областном центре.

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