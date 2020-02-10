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10.02.2020 (15:58)

Юнармеец из города Ужур помог задержать грабителя

Юнармеец Александр Меркулов из города Ужур, Красноярского края, оказал содействие в задержании преступника и раскрытии преступления.

Вечером 21 декабря около продовольственного магазина «Ромашка», Александр услышал крик женщины. Грабитель украл из кассы магазина значительную сумму денег и попытался с ней скрыться. Мальчик быстро сориентировался, догнал грабителя и задержал его. Затем, дождавшись сотрудников полиции, передал им преступника.

Александр Меркулов активно занимается спортом, увлекается военной патриотикой и состоит в юнармейском отряде «Имени А. П. Королева» г. Ужура.

«Саша всегда готов защитить слабых и прийти на помощь, а его поступок не случайность, а закономерность – результат многолетней работы и закалки характера», - отметил один из учителей Александра.

В планах краевого штаба Юнармии подать прошение на получение школьником знака «Юнармейской доблести» за проявленное мужество и героизм.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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