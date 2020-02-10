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10.02.2020 (15:56)

Сапёры из Мурома впервые пройдут по Красной площади на Параде Победы

Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации примут участие в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Парадный расчет инженерных войск будет представлен батальоном военнослужащих от 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения (г. Муром, Владимирская обл.), которые впервые будут участвовать в военном параде на Красной площади, а также военнослужащими 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады Западного военного округа.

Также по Красной площади в составе пешей колонны пройдет историческая рота инженеров от соединения Западного военного округа.

В составе механизированной колонны от инженерных войск впервые проедут боевые и транспортно-заряжающие машины инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ.

Участники военного парада до конца марта проводят тренировки в пунктах постоянной дислокации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военные парады , Инженерные войска
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