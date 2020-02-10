10.02.2020 (15:53)

Бомбометание, горки и виражи отработали экипажи Су-34 ЦВО на Урале



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Бомбометание, горки и виражи отработали экипажи Су-34 ЦВО на Урале

Пилоты многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа отработали сложные пилотажные элементы и бомбометание на полигоне в Курганской области.

В течение летного дня экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного полка отработали элементы сложного пилотирования, двигаясь со скоростью до 1900 км/ч. В полёте экипажи выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, восходящую спираль, а также боевые развороты и бочки на высоте до 6000 метров. Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков уничтожили колонну бронетехники условного противника, выполнив бомбометание и стрельбу из авиационной пушки по наземным целям.

Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано около 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, порядка 15 единиц наземной техники и более 100 военнослужащих из числа лётного состава, группы руководства полетами, наземного и технического обеспечения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице