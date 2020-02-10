10.02.2020 (15:49)
На Балтийском флоте стартовал первый этап конкурса «Мастер-оружейник»
В воинских частях и соединениях Балтийского флота начался первый этап соревнований специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения в рамках конкурса «Мастер-оружейник», входящего в программу Армейских международных игр - 2020.
По условиям конкурса, военнослужащие ремонтных подразделений флота на полигонах в Калининградской области отработают задачи по обнаружению и устранению дефектов на зенитных орудиях и гаубицах, продемонстрируют свое мастерство в оперативности обнаружения неисправностей и ремонта пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатомётов с последующим выполнением из них стрельбы по разным мишеням.
Помимо устранения неисправностей, участники конкурса совершат марши на штатной технике, буксирующей орудия, по маршрутам с естественными и искусственными препятствиями.
Всего в конкурсе на первом этапе принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано порядка 100 единиц вооружения и военной техники.