Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2020 (15:49)

На Балтийском флоте стартовал первый этап конкурса «Мастер-оружейник»

В воинских частях и соединениях Балтийского флота начался первый этап соревнований специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения в рамках конкурса «Мастер-оружейник», входящего в программу Армейских международных игр - 2020.

По условиям конкурса, военнослужащие ремонтных подразделений флота на полигонах в Калининградской области отработают задачи по обнаружению и устранению дефектов на зенитных орудиях и гаубицах, продемонстрируют свое мастерство в оперативности обнаружения неисправностей и ремонта пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатомётов с последующим выполнением из них стрельбы по разным мишеням.

Помимо устранения неисправностей, участники конкурса совершат марши на штатной технике, буксирующей орудия, по маршрутам с естественными и искусственными препятствиями.

Всего в конкурсе на первом этапе принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано порядка 100 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО готовятся к конкурсу АрМИ-2020 «Саянский марш»
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота зашел с деловым заходом в Оман
В Бурятии стартовал первый этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
В Ленинградской области военнослужащие ЗВО реконструировали эпизод советско-финской войны

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , АрМИ , Мастер-оружейник
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false