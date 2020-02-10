10.02.2020 (14:13)

Военнослужащие ЦВО готовятся к конкурсу АрМИ-2020 «Саянский марш»

Команда Центрального военного округа (ЦВО) приступила к подготовке ко всероссийскому конкурсу среди горных подразделений в зимних условиях «Саянский марш». Сбор с военнослужащими проходит на базе Центра горной подготовки «Егарки» в Красноярском крае.

В программу подготовки участников состязаний включены 11 заданий. Военнослужащим предстоит искать условно пострадавшего в лавине, спускаться на лыжах по склону в связках, вести разведку целей. Стрельбы будут проводиться в составе группы, при этом изготовка к стрельбе будет проходить на лыжах. Для усложнения условий стрельб огневое поражение мишеней будет вестись одновременно на ограниченном участке местности. По замыслу организаторов, данный тактический эпизод позволит погрузить конкурсантов в условия реального боя.

Также в ходе подготовки военнослужащие сдадут нормативы по ориентированию на местности и организации ночевки в условиях горной местности.

Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» создан в 2014 году. Он расположен в предгорьях Западного Саянах на высоте 1350 метров над уровнем моря.

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