10.02.2020 (13:30)

Главком ВМФ России и командующий Королевскими ВМС Таиланда обсудили вопросы военно-морского сотрудничества

Сегодня в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге состоялась встреча главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова с командующим Королевскими военно-морскими силами Таиланда адмиралом Луечаем Руддитом.

В рамках встречи стороны отметили активизацию российско-таиландского военно-морского сотрудничества и обсудили мероприятия, подлежащие совместной реализации в текущем году.

После встречи в Адмиралтействе адмирал Луечай Руддит посетит Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия», где ознакомится с организацией учебного процесса военнослужащих.

Командующий Королевскими ВМС Таиланда находится в Российской Федерации с шестидневным визитом, программа которого предполагает посещение Санкт-Петербурга, Москвы и Новороссийска.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице