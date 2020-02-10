10.02.2020 (13:30)
Главком ВМФ России и командующий Королевскими ВМС Таиланда обсудили вопросы военно-морского сотрудничества
Сегодня в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге состоялась встреча главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова с командующим Королевскими военно-морскими силами Таиланда адмиралом Луечаем Руддитом.
В рамках встречи стороны отметили активизацию российско-таиландского военно-морского сотрудничества и обсудили мероприятия, подлежащие совместной реализации в текущем году.
После встречи в Адмиралтействе адмирал Луечай Руддит посетит Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия», где ознакомится с организацией учебного процесса военнослужащих.
Командующий Королевскими ВМС Таиланда находится в Российской Федерации с шестидневным визитом, программа которого предполагает посещение Санкт-Петербурга, Москвы и Новороссийска.