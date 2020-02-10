10.02.2020 (13:36)

Командующий Северным флотом поздравил личный состав подводных сил СФ с 10-летием со дня образования объединения

Сегодня исполнилось 10 лет со дня формирования самого мощного объединения атомных подводных лодок ВМФ России — подводных сил Северного флота. Оно было сформировано в рамках проводимой оптимизации Вооружённых Сил Российской Федерации для наиболее эффективного выполнения поставленных задач. В него вошли соединения, имеющие славные боевые традиции и 60-летнюю историю эксплуатации атомных подводных лодок.

С юбилеем объединения личный состав поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, который в течение нескольких лет командовал подводными силами. В своём поздравлении, он отметил, что подводные силы Северного флота унаследовали почетное наименование «Краснознаменные» и орден Красного Знамени, которым 22 февраля 1968 года была награждена 1-я флотилия атомных подводных лодок за большой вклад в дело укрепления оборонной мощи страны и её вооружённой защиты.

За самоотверженный ратный труд, сопряженный с риском для жизни, десятки подводников Северного флота были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, более 6 тыс. — награждены государственными наградами.

С момента постройки первой атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» подводниками-североморцами освоены 24 проекта и модификации атомных подводных лодок, более 20 комплексов ракетного и свыше 30 минно-торпедного оружия.

Вице-адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что боевой состав подводных сил Северного флота усиливается кораблями нового, четвёртого поколения. Завершил испытания и готовится встать в строй ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». В ближайшие годы планируется поступление новых атомных подводных лодок, которые в различной степени готовности находятся на стапелях Северного машиностроительного предприятия.

Командование и личный состав подводных сил Северного флота встречает первый юбилей в рабочей обстановке.

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