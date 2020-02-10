10.02.2020 (13:10)

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота зашел с деловым заходом в Оман

Сторожевой корабль (СКР) «Ярослав Мудрый» Балтийского флота совершил плановый деловой заход в порт Салала (Оман).

За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия и совершит технический осмотр корабля. После завершения захода, который продлится до 18 февраля, сторожевой корабль Балтийского флота продолжит антипиратскую вахту в Индийском океане.

По плану дальнего похода, отряд боевых кораблей Балтийского флота до конца февраля будет продолжать антипиратскую деятельность в Индийском океане.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань г. Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан. Отряд кораблей во главе с СКР «Ярослав Мудрый в декабре 2019 г. впервые принял участие в морской части российско-индийских учений «ИНДРА-2019», трехсторонних учениях с КНР и Ираном «Пояс морской безопасности» и в российско-японском учении антипиратской направленности. В настоящее время СКР «Ярослав Мудрый» продолжает выполнять задачи антипиратской вахты в Индийском океане.

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