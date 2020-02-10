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10.02.2020 (12:59)

В Бурятии стартовал первый этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

На полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа в Республике Бурятия стартовал первый отборочный этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 в составе взводов состязаются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.

В программу конкурса включено прохождение маршрута с препятствиями. При этом участники преодолевают эскарп, косогор, противотанковый ров с проходом, колейный мост. При прохождении «Индивидуальной гонки» участники преодолевают маршрут, протяженностью 7 километров.

На огневом рубеже полигона «Бурдуны» экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.

В подготовке участников конкурсов активное участие принимают действующие чемпионы мира по «Танковому биатлону» – прапорщик Бато Цыдыпов и старшина Иван Осеев, которые щедро делятся с ними своими знаниями и опытом.

Второй этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» стартует в конце февраля текущего года. В нем определят лучшие экипажи, которые примут участие в окружном этапе конкурсов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ , Суворовский натиск
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