10.02.2020 (12:56)

В Бурятии военнослужащие ВВО поклонились главной иконе специалистов МТО

В Бурятии более 2 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), а также члены их семей, жители и гости республики поклонились главной иконе материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации — образу святого преподобного Иосифа Волоцкого.

Икона небесного покровителя специалистов МТО прибыла в храм Успения Пресвятой Богородицы города Кяхта, где была выставлена для поклонения всех желающих, после чего в сопровождении сотрудников военной автоинспекции святыню доставили в церковь Георгия Победоносца поселка Сосновый Бор.

Икону Иосифа Волоцкого встретил помощник командира соединения МТО по работе с верующими военнослужащими отец Евгений, после чего в присутствии командования армии и военнослужащих гарнизона провел молебен.

Завершит свой путь икона в подмосковном парке «Патриот» 9 мая, в день открытия Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Справочно:

Иосиф Волоцкий был канонизирован в 1579 году, мощи его покоятся в Успенском соборе Иосифо-Волоцкого монастыря. В 2019 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом объявлен небесным покровителем специалистов МТО Вооруженных Сил Российской Федерации.

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