Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2020 (12:55)

Армейские мастера рапиры из Москвы и Санкт-Петербурга завоевали «золото» и три «серебра» на Первенстве России среди кадетов

В Сочи в рамках Первенства России по фехтованию среди кадетов прошли командные соревнования рапиристов.

С результатом 45:38 победителями Первенства России среди кадетов в командных соревнованиях рапиристов у юношей стала первая сборная Санкт-Петербурга, в составе которой выступил Захар Козлов (ЦСКА/Санкт-Петербург), Иван Булыга, Егор Киселёв и Дмитрий Осипов.

В финальной встрече спортсмены из Санкт-Петербурга обыграли сборную Москвы (Максим Бахтин, Алексей Иванов, Бронислав Петров – ЦСКА/Москва и Андрей Бойков).

Замкнули тройку лидеров спортсмены команды Курской области, одержав победу над командой Московской области-1 со счетом 45:44.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Этап Кубка мира по шорт-треку в Германии стал для армейских спортсменов «серебряным»
Армейские легкоатлеты добились успеха на «Русской зиме»
Еще семь медалей завоевали армейцы на Кубке России по прыжкам в воду
Армейская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу на «Битве полов»

Метки:
ЦСКА
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false