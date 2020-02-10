10.02.2020 (12:55)

Армейские мастера рапиры из Москвы и Санкт-Петербурга завоевали «золото» и три «серебра» на Первенстве России среди кадетов

В Сочи в рамках Первенства России по фехтованию среди кадетов прошли командные соревнования рапиристов.

С результатом 45:38 победителями Первенства России среди кадетов в командных соревнованиях рапиристов у юношей стала первая сборная Санкт-Петербурга, в составе которой выступил Захар Козлов (ЦСКА/Санкт-Петербург), Иван Булыга, Егор Киселёв и Дмитрий Осипов.

В финальной встрече спортсмены из Санкт-Петербурга обыграли сборную Москвы (Максим Бахтин, Алексей Иванов, Бронислав Петров – ЦСКА/Москва и Андрей Бойков).

Замкнули тройку лидеров спортсмены команды Курской области, одержав победу над командой Московской области-1 со счетом 45:44.

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