10.02.2020 (12:00)

Этап Кубка мира по шорт-треку в Германии стал для армейских спортсменов «серебряным»

В Дрездене (Германия) завершился этап Кубка мира по шорт-треку. Спортсмены ЦСКА сумели завоевать на турнире три серебряные награды – в забеге на 1500 м, мужской и смешанной эстафетах.

Прапорщик Софья Просвирнова стала второй во втором забеге на 1500 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в Дрездене. С результатом 2 минуты 24,865 секунды армейская спортсменка уступила представительнице Нидерландов Сюзанне Схюлтинг – 2 минуты 24,845 секунды.

Мужская сборная России, в составе которой в Дрездене выступили Павел Ситников, Даниил Ейбог и Сергей Милованов (ЦСКА/Санкт-Петербург), а также Семен Елистратов и Денис Айрапетян, заняла второе место в эстафете на 5000 м. Россияне преодолели дистанцию за 6 минут и 57,523 секунды. Первенствовали с результатом 6 минут 57,341 секунды спортсмены из Южной Кореи. Замкнула тройку лидеров сборная Нидерландов.

Также российская команда (Александр Шульгинов, Даниил Ейбог, Павел Ситников, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов и Эмина Малагич) показала второй результат – 2 минуты 38,789 секунды – в смешанной эстафете на дистанции 2000 м. Победили венгры (2 минут 38,715 секунды), замкнули тройку лидеров французы.

Так, россияне стали недосягаемы для преследователей в общем зачете Кубка мира в смешанной эстафете, набрав 34000 очков. Вторыми, имея на своем счету 26896 очков, идут представители Южной Кореи, третьими – Нидерландов (26640 очков).

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