10.02.2020 (11:30)

Армейские легкоатлеты добились успеха на «Русской зиме»

В легкоатлетическом манеже крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА в Москве прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике в помещении «Русская зима». На счету армейцев по итогам соревнований – 8 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых награды.

Капитан Мария Ласицкене показала на «Русской зиме» лучший результат в прыжках в высоту. Преодолев планку на высоте 2,05 м, армейская легкоатлетка обновила личный рекорд и установила рекорд соревнований. Кроме того, данный результат стал лучшим в мире в текущем сезоне. Второй результат – 1,96 м – продемонстрировала капитан Анна Чичерова. Замкнула тройку лидеров с результатом 1,91 м Кристина Королева. У мужчин в аналогичной дисциплине третьим стал прапорщик Даниил Цыплаков (2,23 м). Михаил Акименко занял первое место (2,26 м), Никита Анищенков – второе (2,26 м).

В тройном прыжке победу, показав в лучшей из попыток результат 14,08 м, одержала Валентина Косолапова (ЦСКА/Ростов-на-Дону). Второй стала старший лейтенант Екатерина Конева – 14,00 м, третьей – Наталья Евдокимова – 13,72 м.

В секторе толкания ядра второй результат на счету прапорщика Максима Афонина. С результатом 20,07 м армеец уступил Александру Лесному (20,19 м). Третье место занял Павел Деркач (19,77 м). У женщин в аналогичной дисциплине победу с результатом 17,47 м одержала прапорщик Алена Гордеева.

В беге на 400 м весь пьедестал почета заняли армейские спортсменки. Первенствовала старший лейтенант Антонина Кривошапка, второй финишировала прапорщик Екатерина Реньжина. Замкнула тройку лидеров серебряный призер «Оренбургской мили» Вера Алымова (ЦСКА/Санкт-Петербург).

Анастасия Николаева (ЦСКА/Самара) стала лучшей в беге на 60 м с барьерами. С результатом 8,27 секунды Николаева обошла Анну Ватропину (8,41 секунды) и Екатерину Блескину (8,43 секунды). На дистанции 60 м победу одержала прапорщик Кристина Макаренко (Сивкова) – 7,14 секунды. Второе место заняла Кристина Хорошева (7,33 секунды).

В секторе прыжка в длину отличился старший лейтенант Артем Примак. Армейский легкоатлет продемонстрировал результат 7,70 м, одолев Сергея Полянского (7,69 м) и Павла Шалина (7,66 м). Среди женщин третьей стала Екатерина Гришина (Крапивко) – 6,29 м. Победу одержала Вероника Семашко (6,44 м), «серебро» у Елены Соколовой (6,38 м).

Серебряный призер чемпионата Европы, победитель «Бриллиантовой лиги» 2018 года прапорщик Тимур Моргунов стал в Москве лучшим в прыжке с шестом – 5,86 м. Второе место с результатом 5,55 м занял Илья Мудров. Замкнул тройку лидеров еще один представитель ЦСКА - прапорщик Георгий Горохов.

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