10.02.2020 (12:40)

В Бурятии гранатометчики и снайперы ВВО совершенствуют навыки поражения «джихадмобилей»

На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии гранатометчики и снайперы отрабатывают вопросы поражения различных целей в рамках проводимого с военнослужащими сбора.

Гранатометчики совершенствуют навыки в квалификации целей, умения точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия, уничтожать бронетехнику и так называемые «джихадмобили» на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ, а также живую силу условного противника выстрелами со взрывателями мгновенного действия ВОГ-17. Половину занятий планируется провести в темное время суток с применением приборов ночного видения.

Снайперы в свою очередь поражают цели из снайперских винтовок Драгунова, «Винторез» и «Корд», действуют в паре с гранатометчиками, изучают теоретические основы и правила стрельбы в различных ландшафтных условиях, баллистику и способы передвижения на поле боя.

На занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие отработают вопросы применения приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и корректирования огня, а также различные способы скрытного передвижения и маскировки с применением подручных средств.

На завершающем этапе сбора пройдут комплексные контрольные занятия в целях определения степени боевой выучки военнослужащих и готовности к самостоятельным действиям и действиям в составе подразделения. Кроме того, в каждом соединении будут проведены соревнования для выявления лучших снайперов и гранатометчиков.

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