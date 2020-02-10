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10.02.2020 (12:15)

Летчики армейской авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили первые в году полеты над горной местностью

Летчики армейской авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили первые в текущем году вылеты в горную местность Хабаровского края.

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и ударных Ка-52 «Аллигатор» отработали посадки на ограниченных площадках в горах на высоте от 2 тыс. метров над уровнем моря.

Пилотирование включало маневрирование и скрытое прохождение маршрутов за сопками, неожиданное для условного противника появление и нанесение мгновенного учебного удара по его объектам, а также быстрый отход от предполагаемых встречных ударов.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов совершили более 80 вылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Восточный военный округ
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