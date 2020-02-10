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10.02.2020 (12:12)

В Армении военнослужащие РЭБ ЮВО подавили системы связи условного противника во время тренировки

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения на полигоне Алагяз провели тренировку по подавлению систем связи условного противника.

Они выполнили задачи по развертыванию станций радиопомех, условному искажению сигналов навигационных сигналов систем ГЛОНАСС и GPS, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и организации создания помех системам связи условного противника.

В ходе тренировки специалисты РЭБ путем постановки радиопомех смогли снизить эффективность ведения разведки, наведения оружия массового поражения условного противника, тем самым обеспечив защиту своих войск от наземных и воздушных атак.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Войска РЭБ
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