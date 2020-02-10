10.02.2020 (12:11)

Более 2,5 тыс. разведчиков ЮВО на Северном Кавказе приступили к проведению полевого выхода

Более 2,5 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений мотострелковых и разведывательных соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к проведению полевого выхода на полигонах ЮВО.

Разведчики ЮВО в Чечне, Дагестане, Северной и Южной Осетии приступили к занятиям по огневой и тактической подготовке на полигонах Серноводский, Тарский, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский.

Военнослужащие отработают приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях. Кроме того, разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

При выполнении боевых стрельб из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия разведчики научатся поражать различные цели как с места, так и в движении.

В конце полевых занятий разведчики проведут тактико-специальные учение с применением беспилотных летательных аппаратов.

В мероприятиях задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» и КамАЗ «Мустанг».

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