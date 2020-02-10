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10.02.2020 (12:09)

Артиллеристы ЮВО поразили цели с использованием новейших цифровых технических средств на учении в горах Абхазии

В Абхазии артиллеристы российской военной базы поразили цели с использованием новейших цифровых технических средств.

В рамках тактико-специального учения на горном полигоне Цабал военнослужащие, применив портативные радиолокационные станции (РЛС) «Соболятник», осуществили разведку и обнаружение больших и малых целей на расстоянии десятков километров для дальнейшего их поражения из артиллерийских орудий.

Также операторы РЛС отработали задачи по одновременному сопровождению около 20 целей условного противника, в том числе низколетящих беспилотных летательных аппаратов. Работа операторов осуществлялась из замаскированных позиций, благодаря многометровому кабелю «Соболятника», соединяющему монитор с антенной. Отдаленность минимизирует возможность поражения военнослужащего в случае попытки противника уничтожить станцию.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих соединения, было задействовано более 100 единиц техники и крупнокалиберных орудий, в том числе самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-мм минометы и реактивные системы залпового огня РСЗО «Град».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
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