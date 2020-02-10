10.02.2020 (12:07)

Танкисты ЮВО на Северном Кавказе выполнили ночные стрельбы по воздушным целям с помощью новейшей системы управления «Сосна-У»

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) поразили низколетящие воздушные объекты с помощью приборов ночного видения.

Экипажи Т-72Б3 на ходу вели огонь из 125-мм пушек по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до 2 тыс. м, а также из крупнокалиберных пулеметов «Корд» по воздушным целям. Кроме того, танкисты выполнили ведение фланговой стрельбы в движении.

Особое внимание при проведении занятий уделялось совершенствованию навыков использования новейшей системы управления огнем «Сосна-У». Цифровой баллистический вычислитель системы позволяет в несколько раз сократить время расчетов движения цели, а улучшенные оптические каналы дают возможность уверенно брать ее на сопровождение на дистанциях до 5 тыс. м.

Механики-водители выполнили контрольные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности в ночное время.

На занятие по огневой подготовке привлекалось более 200 военнослужащих ЮВО и свыше 40 единиц вооружения и военной техники.

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