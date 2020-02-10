10.02.2020 (12:05)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в самом центре Волгограда

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили боеприпас, найденный в центральном районе Волгограда.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области.

Опасная находка была обнаружена рабочими при строительстве храма Александра Невского, вблизи площади Павших борцов в Волгограде. Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали снаряд на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

За прошлый год специалистами группы разминирования мотострелкового соединения ЮВО было уничтожено около 3 тыс. боеприпасов различного калибра.

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