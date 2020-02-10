Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2020 (12:05)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в самом центре Волгограда

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили боеприпас, найденный в центральном районе Волгограда.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области.

Опасная находка была обнаружена рабочими при строительстве храма Александра Невского, вблизи площади Павших борцов в Волгограде. Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали снаряд на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

За прошлый год специалистами группы разминирования мотострелкового соединения ЮВО было уничтожено около 3 тыс. боеприпасов различного калибра.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Разведчики ЮВО покоряют вершины Северного Кавказа
Разведчики ЮВО повысят навыки выполнения антидиверсионных задач в ходе лагерного сбора в горах Абхазии
На базе учебного центра инженерных войск под Волгоградом начали готовить более 100 военных водолазов
Медицинский отряд спецназа ЮВО на Кубани получил партию новейших автоперевязочных модулей

Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false