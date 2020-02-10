10.02.2020 (12:03)

Разведчики ЮВО покоряют вершины Северного Кавказа

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) приступили к трехдневным восхождениям на вершины гор Северного Кавказа на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Разведывательные группы совершат марши в районы сосредоточения на вершины гор, высота которых достигает около 3 тыс. м над уровнем моря, где проведут скрытное забазирование с оборудованием временного лагеря с выполнением элементов сторожевого охранения.

В ходе проведения разведывательно-поисковых действий по неполным исходным данным разведчики ЮВО отработают действия в засаде с применением имитационных средств ведения огня, приемы и способы отхода с использованием рельефа местности, передачу точных координат приданным артиллерийским подразделениям для прикрытия и уничтожения условного противника.

К горным восхождениям привлечено более 300 разведчиков ЮВО. Все препятствия будут преодолеваться в полной экипировке, вес которой составляет около 30 кг.

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