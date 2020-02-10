10.02.2020 (12:02)
Разведчики ЮВО повысят навыки выполнения антидиверсионных задач в ходе лагерного сбора в горах Абхазии
Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в рамках программы боевой подготовки приступили к проведению одномесячного лагерного сбора в горах Абхазии.
На полигоне Цабал военнослужащие повысят навыки выполнения антидиверсионных учебно-боевых задач в сложных рельефных условиях, а также выполнят нормативы по тактико-специальной, инженерной и огневой подготовкам.
Выполнение курса учебных задач будет осуществляться с применением современных технических средств разведки – беспилотных летательных аппаратов и переносных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».
В середине марта разведчики выполнят боевые стрельбы из вооружения БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74 по целям условного противника.
Всего в лагерном сборе принимают участие около 500 военнослужащих ЮВО, задействовано более 40 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М».