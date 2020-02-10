Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2020 (12:02)

Разведчики ЮВО повысят навыки выполнения антидиверсионных задач в ходе лагерного сбора в горах Абхазии

Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в рамках программы боевой подготовки приступили к проведению одномесячного лагерного сбора в горах Абхазии.

На полигоне Цабал военнослужащие повысят навыки выполнения антидиверсионных учебно-боевых задач в сложных рельефных условиях, а также выполнят нормативы по тактико-специальной, инженерной и огневой подготовкам.

Выполнение курса учебных задач будет осуществляться с применением современных технических средств разведки – беспилотных летательных аппаратов и переносных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

В середине марта разведчики выполнят боевые стрельбы из вооружения БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74 по целям условного противника.

Всего в лагерном сборе принимают участие около 500 военнослужащих ЮВО, задействовано более 40 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На базе учебного центра инженерных войск под Волгоградом начали готовить более 100 военных водолазов
Медицинский отряд спецназа ЮВО на Кубани получил партию новейших автоперевязочных модулей
В Армении началась подготовка разведчиков ЮВО на горном полигоне Памбак
Моряки Черноморского флота почтили память экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»

Метки:
Южный военный округ , Абхазия , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false