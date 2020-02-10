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10.02.2020 (11:38)

На базе учебного центра инженерных войск под Волгоградом начали готовить более 100 военных водолазов

На территории Южного военного округа (ЮВО) в Волжском, в Межвидовом Региональном учебном центре (МРУЦ) младших специалистов инженерных войск начали подготовку более 100 военнослужащих по редкой специальности – военный водолаз.

В ходе специальной подготовки водолазов обучают выполнять спасательно-эвакуационные, инженерно-технические, специальные и инженерно-разведывательные водолазные работы с использованием различной техники с погружением на глубину до 20 м.

До погружения в открытые водоемы водолазы тренируются в оборудованных бассейнах, где учатся контролировать запас кислорода, ориентироваться в воде в условиях ограниченной видимости. При работе в группах военнослужащие ЮВО практикуют сигналы жестами и с помощью подводных фонарей. За период обучения водолазы проведут под водой порядка 20 учебных часов.

По завершении курса специальной подготовки, который продлится три месяца, водолазы смогут самостоятельно обследовать дно открытого водоема на предмет наличия взрывных устройств с последующим извлечением их на поверхность, осуществлять расчистку русла реки, а также действовать в составе спасательных команд при переправке танков под водой.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Водолазы
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