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10.02.2020 (11:20)

Медицинский отряд спецназа ЮВО на Кубани получил партию новейших автоперевязочных модулей

Медицинский отряд соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) на Кубани получил на оснащение партию из четырех автоперевязочных модулей (АП-3).

Автоперевязочная АП-3 представляет собой контейнер переменного объема на базовом автомобильном шасси с пневмокаркасными палатками и современным медицинским оборудованием.

Новый медицинский комплекс предназначен для обеспечения приближения сил и средств медицинской службы к районам массовых санитарных потерь с целью оказания первой врачебной помощи раненым при ведении боевых действий.

Личный состав АП-3 обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до семи раненым в час. Запас медицинского имущества и материалов обеспечивает продолжительность работы не менее суток в автономном режиме.

В ближайшее время новые комплексы будут опробованы в ходе тактико-специального учения групп спецназа ЮВО на Кубани.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина
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