10.02.2020 (11:13)

В Армении началась подготовка разведчиков ЮВО на горном полигоне Памбак

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) приступили к горной и альпинистской подготовке на горном полигоне Минобороны Армении Памбак.

Разведчики в течение месяца будут выполнять задачи по горной, тактико-специальной, инженерной подготовкам, преодолевать различные препятствия, управлять штатной военной техникой. Также военнослужащие будут отрабатывать скоростную стрельбу из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин в дневное и ночное время суток по подвижным и неподвижным целям.

Опытные инструкторы обучат разведчиков вязать альпинистские узлы, оборудовать воздушные переправы, преодолевать заснеженные и обледенелые препятствия, ущелья, водные преграды в одиночном порядке и в составе подразделений. При выполнении задач военнослужащие будут использовать зимнюю экипировку «Ратник», ледорубы и альпинистское снаряжение. Медики обучат разведчиков оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при обморожении, ушибах, травмах, а также рассмотрят порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

В горно-альпинистской подготовке принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО и задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

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