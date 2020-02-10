10.02.2020 (10:30)

Новороссийские десантники прибыли в город Каменск-Шахтинский в Ростовской области

Команда Новороссийского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск продолжает движение по маршруту по населенным пунктам Ростовской области.

Военнослужащие в рамках масштабного комбинированного марш-броска Воздушно-десантных войск, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, прибыли в город Каменск-Шахтинский.

Мероприятие началось с возложения венков и цветов к Вечному огню, после чего был проведен митинг с участием командования соединения, представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Десантники из разведывательного подразделения продемонстрировали навыки ведения рукопашного боя.

С репертуаром военных песен выступил оркестр гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Также были проведены выставки образцов стрелкового вооружения, средств десантирования и экипировки воина-десантника. После чего группа «Синева» совместно с творческими коллективами г. Каменск-Шахтинский выступили в городском Доме культуры.

Команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового (горного) соединения ВДВ в количестве 30 человек совершает комбинированный марш-бросок протяженностью почти 2000 км с проведением патриотических акций в 10 городах России.

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