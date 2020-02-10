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10.02.2020 (10:00)

Курсанты Рязанского ВВДКУ провели комплекс военно-патриотических мероприятий в Тульской области

Накануне команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова в рамках комбинированного марш-броска в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия Воздушно-десантных войск прибыла в населенный пункт Волово Тульской области.

По прибытии десантники возложили цветы к Вечному огню и провели митинг у мемориала «Братская могила».

На центральной площади Волово для собравшихся жителей десантники продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою и специальной подготовке разведывательных подразделений.

В районном Доме культуры проведены Уроки мужества была представлена экспозиция выставки воздушно-десантной техники, проведен концерт группы РВВДКУ «Крылатая пехота», которая выбрала из своего репертуара песни о Великой Отечественной войне.

После завершения мероприятий команда училища продолжила движение по маршруту марш-броска.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Военно-патриотическое воспитание
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