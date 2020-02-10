10.02.2020 (10:35)

В 201-й военной базе проведены мероприятия по профилактике простудных заболеваний среди военнослужащих

В подразделениях российской военной базы в Таджикистане проведены дополнительные мероприятия по профилактике простудных заболеваний среди военнослужащих.

На полигонах Ляур и Самбули оборудованы специальные пункты просушки обмундирования военнослужащих, а также на всех практических занятиях по боевой подготовке предусмотрено дополнительное питание в виде горячего чая, хлеба, сала и чеснока. В солдатских общежитиях определен порядок сквозного проветривания жилых и служебных помещений. Постоянно ведется мониторинг температурного режима. Для улучшения иммунитета военнослужащих в столовой на приемах пищи выдаются витамины Ревит. Ежедневно на утренних и вечерних построениях проводятся мероприятия по выявлению заболевших, в том числе измерение температуры тела.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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