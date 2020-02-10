10.02.2020 (10:33)
Моряки Черноморского флота почтили память экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»
На Черноморском флоте (ЧФ) состоялись памятные мероприятия, посвящённые 116-й годовщине боя при Чемульпо.
В ознаменование подвига экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» моряки соединения надводных кораблей ЧФ почтили память участников боя у Чемульпо, в том числе матроса крейсера «Варяг» Петра Сшивнова, похороненного на старом городском кладбище Севастополя у церкви Всех Святых.
После проведения торжественного митинга в храме Архистратига Михаила была отслужена панихида в память моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», погибших в бою и умерших от ран.
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