10.02.2020 (10:33)

Моряки Черноморского флота почтили память экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»

На Черноморском флоте (ЧФ) состоялись памятные мероприятия, посвящённые 116-й годовщине боя при Чемульпо.

В ознаменование подвига экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» моряки соединения надводных кораблей ЧФ почтили память участников боя у Чемульпо, в том числе матроса крейсера «Варяг» Петра Сшивнова, похороненного на старом городском кладбище Севастополя у церкви Всех Святых.

После проведения торжественного митинга в храме Архистратига Михаила была отслужена панихида в память моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», погибших в бою и умерших от ран.

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