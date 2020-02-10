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10.02.2020 (10:30)

На Черноморском флоте проводятся комплексные мероприятия по профилактике простудных заболеваний среди военнослужащих

В соответствии с утверждённым командующим Черноморским флотом планом лечебно-профилактических мероприятий на флоте спланированы и проводятся комплексные мероприятия по предупреждению острых респираторных заболеваний (ОРЗ) и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди военнослужащих по призыву и военнослужащих по контракту.

В частности, уже выполнена иммунопрофилактика военнослужащих, в рамках которой проведена вакцинация всего личного состава флота от матроса до адмирала включительно.

Среди военнослужащих по призыву проводится медицинская профилактика препаратами по поддержанию иммунитета, в столовых дополнительно выдаются продукты содержащие витамины и природные фитонциды – лук и чеснок.

Для предупреждения заболеваний и контроля за здоровьем личного состава командный и медицинский состав кораблей и воинских частей на ежедневных утренних построениях и медицинских осмотрах проводит опрос жалоб, что позволяет выявлять заболевания ОРЗ и ОРВИ на ранней стадии и при необходимости госпитализировать военнослужащих. Помимо этого, у военнослужащих по призыву три раза в сутки производится измерение температуры тела.

Также с медицинским составом проводятся еженедельные конференции с рассмотрением вопросов профилактики ОРЗ и ОРВИ на основании которых выдаются рекомендации командирам по предупреждению заболеваемости среди всех категорий военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Медицина
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