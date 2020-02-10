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10.02.2020 (08:10)

Около 300 курсантов ДВОКУ приняло участие в лыжной гонке «Лыжня России-2020»

В минувшие выходные около 300 курсантов и офицеров Дальневосточного высшего общевойскового командного училища приняли участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России 2020».

Большой интерес к гонке проявили курсанты-иностранцы обучающиеся в училище. Впервые более половины участвующих в гонке военнослужащих составили представители стран, в которых снега никогда не бывает. Курсанты участвовали на общих основаниях пробежав 10 километров.

Военнослужащие училища также развернули для участников несколько полевых кухонь приготовив более одной тысячи порций для участников акции. Все желающие смогли отведать солдатскую кашу и согреться горячим чаем.

Представители училища ежегодно принимают активное участие в «Лыжне России». Проведение подобных мероприятиях позволяет поддерживать высокий уровень физической подготовленности военнослужащих, благотворно сказывается на укреплении их здоровья, а также способствует пропаганде здорового образа жизни.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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