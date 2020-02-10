10.02.2020 (08:08)

В Белогорском ГДО открылся пункт оцифровки данных о ветеранах Великой Отечественной войны для масштабного проекта «Дорога памяти»

В Белогорском гарнизонном Доме офицеров Восточного военного округа открыт пункт сбора информации и оцифровки фотографий ветеранов Великой Отечественной войны. Пункт создан в рамках масштабного проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти».

С появлением пункта приёма данных, жители Амурской области получили дополнительную возможность увековечить своих родственников в мультимедийной галерее Главного храма Вооруженных Сил России в рамках проекта «Дорога памяти». Ранее оцифровкой фотографий и писем фронтовиков занимались только специалисты военных комиссариатов регионов.

Пункт оцифровки материалов – прекрасная возможность вписать в историю Великой Отечественной войны подвиг, судьбу, боевой путь конкретного человека.

Для увековечивания своих родственников, кроме биографических данных необходимо предоставить фотографию участника войны. Информацию можно передать в ближайший пункт сбора информации, военный комиссариат или загрузить на сайте Министерства обороны РФ. Также имеется возможность отправить данные почтой на адрес: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой «Дорога памяти».

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице