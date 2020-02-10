10.02.2020 (08:06)

В Амурском объединении ВВО стартовали специальные занятия по экстремальному вождению гусеничной боевой техники

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, стартовали специальные занятия по вождению гусеничной техники в экстремальных условиях.

Механики - водители выполняют на время зачетное упражнение по вождению современных танков Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гиацинт», «Малка» и «Гвоздика» в условиях болотистой и лесостепной местности.

На маршруте протяженностью около 5 км военнослужащие преодолевают естественные и искусственные препятствия, такие как противотанковый ров, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, подъемы и спуски крутизной более 15 градусов и другие препятствия.

Особую сложность в выполнении упражнения составил крутой подъем, на котором водителю необходимо было поставить на тормоз боевую машину в обозначенном месте, а затем возобновить движение без остановки двигателя и скатывания за обозначенные границы.

К сдаче контрольных занятий привлечено около 1000 механиков-водителей, задействовано около 100 единиц военной техники.

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