10.02.2020 (07:59)

Более 1 тысячи тонн подняли военнослужащие Дальневосточного ВОКУ в ходе гиревого марафона посвященного 80-летию училища



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 1 тысячи тонн подняли военнослужащие Дальневосточного ВОКУ в ходе гиревого марафона посвященного 80-летию училища

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского впервые состоялся гиревой марафон посвященный 80-летию учебного заведения.

Одновременно 80 военнослужащих и ветеранов училища в течение 80 минут выполнили поднятие гирь весом 16 и 24 килограммов. Суммарная масса поднятых гирь составила 1089 тонн 315 килограммов.

В марафоне приняли участие как курсанты, так и титулованные спортсмены училища. В частности трехкратный действующий чемпион мира по гиревому спорту Антон Рыжков. В будущем планируется ежегодно проводить данное мероприятие.

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