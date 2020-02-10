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10.02.2020 (07:59)

Более 1 тысячи тонн подняли военнослужащие Дальневосточного ВОКУ в ходе гиревого марафона посвященного 80-летию училища

Фото Видео

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского впервые состоялся гиревой марафон посвященный 80-летию учебного заведения.

Одновременно 80 военнослужащих и ветеранов училища в течение 80 минут выполнили поднятие гирь весом 16 и 24 килограммов. Суммарная масса поднятых гирь составила 1089 тонн 315 килограммов. 

В марафоне приняли участие как курсанты, так и титулованные спортсмены училища. В частности трехкратный действующий чемпион мира по гиревому спорту Антон Рыжков. В будущем планируется ежегодно проводить данное мероприятие.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Спорт , Восточный военный округ
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