10.02.2020 (07:46)

В частях и соединениях Тихоокеанского флота проводятся профилактические мероприятия по борьбе с простудными заболеваниями

В частях и соединениях Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с медицинскими работниками проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения ОРВИ, ОРЗ и гриппа.

Благодаря предпринимаемым комплексным мерам удаётся держать ситуацию под контролем, она стабильная и не вызывает опасения.

Комплекс предпринятых всесторонних усилий позволяет удерживать общее количество сезонных заболеваний на уровне прошлого года, в пределах, не вызывающих опасений. Для поддержания здоровья у военнослужащих всех категорий в ежедневном рационе увеличена норма чеснока, лука, зелени и сала. Кроме того, личный состав принимает поливитамины.

Чтобы держать ситуацию под контролем, медицинские работники дважды в сутки проводят осмотр военнослужащих с измерением температуры тела.

Особое внимание уделяется военнослужащим, находящимся на полевых выходах. В пунктах размещения таких подразделений увеличено количество обогревочных мест, где также можно выпить горячего чая.

В рамках мониторинга ситуации с заболеваемостью в частях и соединениях ТОФ организовано круглосуточное дежурство медицинских работников. Стационарные военные лечебные учреждения обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами.



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