10.02.2020 (05:00)

В Амурском объединении ВВО проводятся повышенные меры профилактики вирусных заболеваний



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Амурском объединении ВВО проводятся повышенные меры профилактики вирусных заболеваний

В соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии , проводятся повышенные меры сохранения здоровья военнослужащих для предупреждения сезонного обострения вирусных заболеваний в регионах дислокации.

Военными медиками организован круглосуточный мониторинг состояния здоровья военнослужащих. Особое внимание уделено наблюдению за военнослужащими проходящими военную службу по призыву, с которыми несколько раз в день проводится контрольное измерение температуры тела.

В столовых объединения ВВО включены продукты с повышенной калорийностью и витаминами. Обязательными в ежедневном рационе являются лук или чеснок. Также применяются витаминные комплексы.

В казармах проводится регулярное проветривание и очистка воздуха кварцеванием. Бактерицидными устройствами оборудованы все казармы проживания личного состава. Также медицинскими специалистами проводится обработка помещений специальными дезрастворами.

Кроме того, в госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях и медицинских подразделениях воинских частей создан необходимый запас лекарственных и профилактических средств, в том числе противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и аппаратуры.

Сегодня в воинских коллективах объединения отмечается меньший уровень заболеваемости чем в предыдущих аналогичных периодах. Комплексная и системная работа по профилактике простудой заболеваемости позволяет минимизировать количество заболевших военнослужащих. Этому также способствует своевременно проведенная вакцинация военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице