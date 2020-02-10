10.02.2020 (05:00)
В Амурском объединении ВВО проводятся повышенные меры профилактики вирусных заболеваний
В соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии , проводятся повышенные меры сохранения здоровья военнослужащих для предупреждения сезонного обострения вирусных заболеваний в регионах дислокации.
Военными медиками организован круглосуточный мониторинг состояния здоровья военнослужащих. Особое внимание уделено наблюдению за военнослужащими проходящими военную службу по призыву, с которыми несколько раз в день проводится контрольное измерение температуры тела.
В столовых объединения ВВО включены продукты с повышенной калорийностью и витаминами. Обязательными в ежедневном рационе являются лук или чеснок. Также применяются витаминные комплексы.
В казармах проводится регулярное проветривание и очистка воздуха кварцеванием. Бактерицидными устройствами оборудованы все казармы проживания личного состава. Также медицинскими специалистами проводится обработка помещений специальными дезрастворами.
Кроме того, в госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях и медицинских подразделениях воинских частей создан необходимый запас лекарственных и профилактических средств, в том числе противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и аппаратуры.
Сегодня в воинских коллективах объединения отмечается меньший уровень заболеваемости чем в предыдущих аналогичных периодах. Комплексная и системная работа по профилактике простудой заболеваемости позволяет минимизировать количество заболевших военнослужащих. Этому также способствует своевременно проведенная вакцинация военнослужащих.