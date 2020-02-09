09.02.2020 (23:02)

Сборная Северного флота победила хоккеистов из Мурманска

Сегодня в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота в Ледовом дворце спорта города-героя Мурманска одержала победу над хоккейной командой «Мурман-КСШОР».

Матч закончился со счетом 6:2 в пользу сборной Северного флота.

На седьмой минуте матча, счет открыла команда Мурманска. Североморцы не собирались уступать и завершили первый период со счетом 1:1.

Во втором периоде сборная Северного флота трижды поразила ворота соперников.

Североморцам получилось увеличить отрыв в счете и в третьем периоде, где моряки забили еще две шайбы, мурманчане ответили одной реализованной атакой.

По окончанию матча голкиперы Сергей Лазарев сборной Северного флота и Дмитрий Рякин «Мурман-КСШОР» были награжден кубками как лучшие игроки матча.

Матч получился очень динамичным, игроки обеих команд не собирались уступать и боролись за каждую шайбу, а болельщики на трибунах активно поддерживали свои команды.



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