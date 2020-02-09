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09.02.2020 (22:54)

Военные медики в РВСН проводят комплекс профилактических мероприятий с целью снижения риска сезонных заболеваний

Накануне сезонного увеличения простудной заболеваемости, военными медиками РВСН проводится сезонная вакцинация военнослужащих. Предпринимаются меры по предотвращению заболеваемости у личного состава, выполняющего специальные задачи на войсковых полигонах в различных климатических условиях.

С целью профилактики гриппа организована централизованная выдача противовирусных лекарственных средств и витаминов всем военнослужащим. Также военными медиками воинских частей и соединений РВСН проводятся ежедневные осмотры с обязательной термометрией.

Меры профилактики предпринимаются в первую очередь в отношении молодого пополнения, прибывшего в подразделения РВСН. Особое внимание уделяется соблюдению  санитарно-гигиенических условий размещения личного состава.

Кроме того, из распорядка дня исключены мероприятия, предполагающие массовое скопление личного состава и сокращено время пребывания личного состава на открытом воздухе. 

В расположениях военнослужащих ежедневно контролируется и поддерживается оптимальная температура. В период отсутствия личного состава в казармах проводится сквозное проветривание спальных помещений и учебных классов, а также влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

Также на постоянной основе осуществляется анализ состояния здоровья воспитанников довузовских организаций, курсантов и слушателей высших военных учебных заведений РВСН.

Спланированы и выполняются мероприятия для военнослужащих по закаливанию и физической подготовке. Осуществляется контроль за выполнением распорядка дня с предоставлением необходимого количества времени на отдых.

Принимаемые профилактические меры позволят военным медикам максимально снизить риск сезонных заболеваний личного состава.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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