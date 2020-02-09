09.02.2020 (22:40)

В бригаде управления 2-й армии прошел турнир по мини-футболу

В бригаде управления 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Самарской области, прошел турнир по мини-футболу среди военнослужащих соединения.

В чемпионате приняли участие 8 команд, представлявших свои воинские подразделения. Игры проходили в 2 тайма по 15 минут. По итогам турнира первое место заняла команда «Звезда», представлявшая роту связи, второе – «Удар» из взвода энергообеспечения, замкнула тройку лидеров команда «Искра» из управления соединения.

Соревнования по мини-футболу были приурочены 77-летию со Дня разгрома фашистских войск в битве под Сталинградом.



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