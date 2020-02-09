09.02.2020 (22:33)

В Татарстане прошла церемония вступления школьников в «Юнармию»

В Республике Татарстан в ходе I этапа юнармейской игры «Суворовский натиск» прошла торжественная церемония вступления учащихся общеобразовательных школ в ряды всероссийского движения «Юнармия».

Поздравить юнармейцев и вручить им значки и юнармейские книжки пришли представители военного комиссариата, общественных организаций, а также ветераны Вооруженных Сил России. Перед строем своих товарищей более 20 школьников дали клятву верности своему Отечеству и пообещали с честью нести высокое звание юнармейца.

Основной целью всероссийского движения «Юнармия» является воспитание у допризывной молодёжи патриотизма и подготовка к службе в Вооруженных Силах России.



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