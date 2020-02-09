09.02.2020 (22:26)

Связисты соединения управления ЮВО в Северной Осетии провели командно-штабное учение

Связисты соединения управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии провели командно-штабное учение на полигоне в районе села Алханчурт.

Военнослужащие комбинированным способом совершили марш на полигон, отразив нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолев условно зараженный участок местности в средствах индивидуальной защиты.

На полигоне военнослужащие в короткие сроки развернули полевые пункты управления и приступили к выполнению задач по предназначению. Специалисты связи обеспечили устойчивую непрерывную связь во всех видах тактических действий.

«Эти учения проходят для того, чтобы тренировать личный состав к выполнению задач по предназначению. К нам ежемесячно приходят новые образцы средств связи, которые во многом превосходят средства связи противника. Личный состав изучает их, чтобы выполнять задачи, которые стоят перед военными связистами», – рассказал командир роты связи, лейтенант Владимир Писаренко.

Всего к командно-штабному учению было привлечено более 800 военнослужащих общевойсковой армии ЮВО, задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в их числе: новейшие современные комплексы «Редут-2УС», радиостанция Р-166, командно-штабные машины Р-149АКШ, антенные модули Р-431АМ, портативные станции спутниковой связи «Белозер».

Специальные учения проводятся по новой модульной системе и пройдут в течение полутора недель, как в дневное, так и в темное время суток.



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