09.02.2020 (22:20)

Представители ЮРУЖО ЮВО по Волгоградской области провели конкурс рисунков среди дошколят

Представители Волгоградского территориального отделения ФГКУ «Югрегионжильё» Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России провели конкурс рисунков среди дошколят. Дети военнослужащих Волгоградского гарнизона изобразили дом, в котором хотели бы жить со своими родителями.

Маленькие художники представили, какими, по их мнению, должны быть дома: высокими, светлыми, красивыми.

«Чтобы дети вместе со своими родителями жили счастливо и весело, мы со своей стороны постараемся, чтобы реальность не отставала от изображённого на этих картинах, чтобы у семей военнослужащих было комфортное, благоустроенное жильё», – отметил руководитель отделения Сергей Белошейкин.

Департамент жилищного обеспечения Минобороны России делает все возможное для решения квартирного вопроса. На прошлой неделе поздравления представителей Волгоградского территориального отделения «Югрегионжильё» звучали в адрес Камышинских десантников: ефрейтор Андрей Горбачёв стал семидесятитысячным участником накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения на территории ЮВО, а ефрейтору Дарье Алфёровой было вручено 35-тысячное свидетельство участника НИС на территории ЮВО, дающее право на получение целевого жилищного займа.

Кроме того, ещё четырём военнослужащим соединения ЮВО вручены уведомления о включении в реестр НИС.

От представителя Волгоградского территориального отделения ФГКУ «Югрегионжильё» Виктора Сенатова стало известно, что в Камышинском гарнизоне в январе 2020 года более 30 военнослужащих включено в реестр участников НИС жилищного обеспечения, что по сравнению с прошлым годом выше на 15%. Увеличилось также количество офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, реализовавших право на использование целевого жилищного займа на приобретение жилого помещения в рамках НИС.



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