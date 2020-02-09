09.02.2020 (22:16)

На Северном Кавказе развернули полевые пункты обогрева военнослужащих ЮВО на полигонах

На Северном Кавказе развернули полевые пункты обогрева военнослужащих на общевойсковых полигонах 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) полигонах в Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане и Южной Осетии.

Полевые пункты обогрева развернуты в целях профилактики простудных заболеваний во время проведения занятий военнослужащими ЮВО по боевой подготовке на полигонах. Полигоны 58-й армии ЮВО загружены на 100%, занятия проходят круглые сутки, как днем так и ночью.

В зависимости от площади полигона и числа привлеченных к полевым занятиям военнослужащих, развернуты от одного до пяти пунктов обогрева. Всего на Северном Кавказе развернуто 120 пунктов обогрева. Все они обеспечены десятидневным запасом дров. На пунктах также организована выдача горячего чая и дополнительного питания: хлеба с салом, лука и чеснока.

Во всех воинских частях созданы запасы медикаментов, профилактических и дезинфицирующих средств, предназначенных для использования в период обострения эпидемиологической обстановки, вызванной гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.



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