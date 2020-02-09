09.02.2020 (22:07)

Военные полигоны ЮВО на Северном Кавказе и на Кубани загружены на 100%

В первые месяцы зимнего учебного периода 2020 года загруженность полигонов Южного военного округа на Кубани и на Северном Кавказе составляет 98%.

Этот показатель достигнут за счёт отлаженной схемы планирования занятий по боевой подготовке, а также налаженных логистических схем в обеспечении маршевой подготовки войск округа.

Пропускная способность полигонов соединений достигает до батальона в сутки, что позволяет повысить эффективность подготовки максимального числа военнослужащих.

Интенсивное использование учебно-тренировочных комплексов и тактических полей, максимально приближенных к боевой обстановке, позволяет командирам подразделений совершенствовать навыки управления личным составом и огнём.

Элементы ландшафта тундры, степи и горного массива на полигонах успешно используются в качестве естественных осложняющих факторов при совершенствовании навыков вождения водителями боевых машин в условиях ограниченной видимости и бездорожья.

В текущем учебном периоде на полигонах уже проведено 3 тактических учения, около 100 боевых стрельб из вооружения танков и артиллерии, свыше 400 огневых тренировок с применением стрелкового оружия и гранатометов. Около 50% занятий проводится в темное время суток.

В ходе занятий по вождению и совершению маршей бронетанковой и автомобильной техникой пройдено около 1,3 тыс. км.

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