09.02.2020 (21:59)

В войсках 49 армии ЮВО проводят профилактику сезонных простудных заболеваний

В 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Кубани предприняты меры по профилактике простудных заболеваний и вирусных инфекций среди военнослужащих в связи с понижением температуры окружающей среды.

В воинских частях имеется необходимый запас противовирусных вакцин и витаминов. Кроме того, в рацион питания военнослужащих внесены изменения. В меню появились обязательные витаминизированные овощные салаты, а также лук, сало и чеснок.

С начала зимнего периода обучения усилен медицинский контроль за личным составом при проведении мероприятий боевой подготовки в полевых условиях и повседневной деятельности военнослужащих.

«Для предотвращения переохлаждения военнослужащих во время занятий, на полигонах и войсковых стрельбищах армии установлены стационарные пункты обогрева личного состава, в частности, металлические модули, кунги или палатки с печным отоплением. Все эти пункты обеспечены необходимыми запасами топлива» - рассказал начальник медицинской службы 49 армии ЮВО подполковник медицинской службы Филипп Зотов.

«В целях профилактики простудных заболеваний и вирусных инфекций перед началом учебного периода проведена вакцинация 100 процентов личного состава. Во всех воинских частях созданы запасы витаминов и дезинфицирующих средств», - отметил Филипп Зотов.

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